Mariah Carey comete gafe ao confundir Jennifer Aniston com Reese Witherspoon em discurso

13/10/2019 | 12:10



Nem sempre a gente acerta, né? Esse foi o caso de Mariah Carey que, ao discursar durante um evento na última sexta-feira, dia 11, acabou confundindo o nome de duas atrizes! A cantora marcou presença no Variety Power of Women e, após receber um prêmio pelo seu trabalho na fundação beneficente Fresh Air Fund?s Camp Maria, voltada para o auxílio de crianças em situações de risco, acabou fazendo confusão com as atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon assim que subiu no palco.

- Essa coisa de teleprompter? Eu sabia que ia acontecer, disse Carey lamentando o uso do equipamento no qual ela leria seu discurso e dizendo que não daria conta de fazer uma leitura no nível daquela feito por Aniston alguns instantes antes. No entanto, ela trocou Aniston por Witherspoon.

- É por isso que eu trago as minhas anotações, eu estava assistindo o discurso da Reese Witherspoon - eu estou fugindo completamente do meu discurso - por que não pode ser o teleprompter que está mais perto de você?, questionou a artista confundindo o nome das atrizes e demonstrando sua dificuldade para fazer uso do teleprompter.

Posteriormente, Carey seguiu com o discurso como se nada tivesse acontecido. Ela celebrou os feitos de sua fundação e falou sobre as dificuldades impostas às mulheres no mercado de trabalho.

- Eu tinha 18 anos quando assinei o meu primeiro contrato. Eram vários homens muito poderosos controlando a minha carreira - o que eu vestia, com quem eu trabalhava e todos os aspectos da minha imagem. Foi preciso muito trabalho e muita força interior, mas eu consegui a coragem para sair dessa posição e deixar de ser controlada por um grupo de homens, afirmou.