Grazi Massafera posta vídeo de trilha com Caio Castro ao fundo

13/10/2019 | 11:10



Caio Castro e Grazi Massafera curtiram o sábado, dia 12, bem juntinhos! Nas redes sociais, os dois entregaram que fizeram uma trilha juntos para subir até a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro.

A atriz publicou um vídeo em seu Instagram Stories em que aparece mostrando a paisagem carioca e Caio surge ao fundo conversando com outro rapaz. O ator foi mais discreto e apareceu apenas em uma foto sem camisa, com a cidade ao fundo, em suas redes sociais.

Os rumores de que eles estariam juntos começaram no início de setembro, depois de trocarem beijos em festa de aniversário de Luciano Huck, Os atores ainda foram flagrados em outras ocasiões e no Rock in Rio não esconderam o clima de romance quando curtiram os shows do festival no meio da galera. Por enquanto, eles não se pronunciaram oficialmente sobre o relacionamento, mas pelo jeito, também não escondem mais a aproximação, né?