Seis pessoas morrem acidente entre carro e carreta na Dutra, no Rio

13/10/2019 | 10:53



Cinco adultos e um bebê morreram em uma colisão entre um carro e a parte motorizada de uma carreta, na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, no sul do Estado do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 12.

O acidente aconteceu no km 293, no sentido Rio. Até as 19 horas, o nome das vítimas não havia sido divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, um homem de 46 anos dirigia um cavalo mecânico (como é chamada a parte motorizada à qual a carreta é engatada) com placas de Contagem, em Minas Gerais, pela Dutra, no sentido São Paulo.

Em uma reta na altura do km 293, o motorista perdeu a direção, e o veículo atravessou a pista e bateu em um carro com placas de Resende, que trafegava no sentido oposto. Nesse veículo, havia quatro adultos e um bebê que completaria um mês neste domingo, 13. Todos morreram imediatamente. A Dutra ficou interditada, no sentido São Paulo, até as 16 horas, quando foi liberada parcialmente.

Os corpos ficaram presos nas ferragens e, após serem recolhidos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Resende.