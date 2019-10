Gaby Amarantos cai em show, bate a cabeça e vai parar no hospital

13/10/2019 | 10:11



Que susto! A cantora paraense Gaby Amarantos caiu durante um show que realizava em um festival na cidade de Belém, na noite da última sexta-feira, dia 12.

A própria artista compartilhou o vídeo exibindo o momento de sua queda nas redes sociais. Gaby aparece batendo o cabelo, antes de se desequilibrar, cair para trás e bater a cabeça em uma estrutura do palco. Ao levantar, Gaby começou a sangrar e tentou continuar o show, mas logo encerrou a apresentação a pedido de sua equipe.

No Instagram Stories, a paraense contou que seguiu para o hospital e precisou levar pontos na cabeça, devido ao corte. Imagens do ferimento também foram publicadas no perfil dela.

Seis da manhã, to chegando aqui no hospital. Vou precisar levar pontos, mas não sei quantos. To meio anestesiada, não estou sentindo muita dor, disse ela ainda sangrando.

Depois do susto, a cantora tentou amenizar a situação e questionar se há alguma trag ou travesti que possa ensinar a coreografia sem se escangalhar no chão.

Amores, já recebi alta e estou em casa. Ontem ao cantar no festival @lambateria fui fazer a drag e bater cabelo helicóptero mood RuPaul quando fiquei tonta e dei de cabeça na quina. A vibe desse festival tava tão f***a que estanquei o sangue e decidi continuar a cantar até o fim. A energia da música é uma parada tão surreal que mesmo com a cabeça quebrada eu fiz um dos shows mais lindos da minha carreira, na minha terra com a galera delirando e cantando tudo junto. Ver o público cantando XANALÁ com toda força fez tudo valer a pena. Quero agradecer @lambateria e @felixrobatto pela estrutura e por esse evento só com artistas paraenses que valoriza o nosso trampo, lavei a alma. Obrigada aos meus fãs fiéis, muitos que me acompanham há anos, e os novos que estão sempre chegando é de me fazer chorar. Salve pro meu DJ @djwaldosquash e MC @marcos_maderito na pressão. Saindo de lá fui direto pro hospital pra ser atendida, sem saber a gravidade da porrada. Levei vários pontos e já estou comendo a minha maniçoba e me preparando pra ver a Nazinha passar linda derramando bençãos e mostrando o poder do feminino invadir as ruas de Belém... Quem é do Jurunas meu amor não se amofina!, escreveu no Instagram.

No Twitter, brincou sobre o acidente:

Gostaria de perguntar para as manas que são Drag Queens e travestis que batem cabelo. Como elas conseguem fazer isso sem ficarem tontas e se escangalhar no chão? Quem dá curso?