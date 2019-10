Azulão bate a Ferroviária e vai à semi da Copa Paulista

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/10/2019 | 20:55



Se fora de campo o São Caetano vive incertezas diante do afastamento do presidente Nairo Ferreira de Souza, dentro dele mantém tudo azul. O Azulão bateu, neste sábado, por 2 a 1 a Ferroviária, mesmo fora de casa, no Estádio da Fonte Luminosa, e, de quebra, assegurou classificação antecipada às semifinais da Copa Paulista com duas rodadas para o fim da terceira fase da competição – ainda não há confirmação sobre o mata-mata. Com o resultado, a equipe do Grande ABC, líder isolado do grupo B, soma dez pontos, sete a mais que o adversário de Araraquara, que tem três em quatro jogos, amargando a terceira posição, atrás do Mirassol.

Dando continuidade à boa fase, o São Caetano engatou a terceira vitória consecutiva. No duelo, o Azulão foi cirúrgico e mostrou superioridade técnica, pressionando o mandante da casa. Logo aos 17 minutos da partida, a equipe da região abriu o placar em boa jogada pelo lado direito do ataque, quando Mazinho cruzou na medida para Jean Dias, livre na área e de frente para o gol, colocar de chapa no fundo das redes. Diante do saldo favorável, o time azulino apostou nos contra-ataques e trancou a defesa, criando ainda oportunidades de ampliar no duelo que se manteve movimentado.

Mesmo com a dinâmica, outros gols só saíram perto do encerramento da segunda etapa. O São Caetano, mais eficiente, é quem conseguiu aumentar o marcador. Aos 42 minutos, em contra-ataque rápido, passando de pé em pé, Anderson Rosa, que havia entrado fazia pouco tempo, chutou com estilo para tirar do alcance do goleiro Gabriel Leite. Quando parecia que o quadro estava sacramentado, a Ferroviária descontou aos 44, com Rodolfo, mas a pressão no fim não foi suficiente para alterar o panorama.

Os dois times voltam a campo na quarta-feira. O Azulão faz clássico regional contra o Santo André, enquanto o time de Araraquara visita o Mirassol.