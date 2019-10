Itália supera a Grécia e se garante na Euro-2020; Espanha tropeça na Noruega

12/10/2019 | 18:32



Vestida de verde, com seu novo uniforme que homenageia a nova geração, a seleção da Itália superou o bloqueio defensivo da Grécia, venceu por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, e garantiu seu lugar na Eurocopa de 2020.

A equipe treinada por Roberto Mancini ostenta uma campanha perfeita aqui nas Eliminatórias. A três rodadas para o fim, tem sete vitórias em sete jogos, marcou 20 gols e sofreu apenas três. Com isso, soma 21 pontos e é líder isolada do Grupo J. Além da Itália, a Bélgica também já garantiu vaga antecipada na Euro.

A seleção da Grécia, por sua vez, soma apenas cinco pontos, ocupa o quinto lugar, à frente apenas do lanterna Liechtenstein e está muito distante da competição continental.

Em campo, a Itália foi dominante e muito superior, apesar de ter sofrido alguns sustos, como a finalização cruzada de Limnios que passou perto do gol. A equipe italiana chegou a ter mais de 70% de posse de bola e transformou sua superioridade em gols na etapa final.

O volante Bouchalakis facilitou a vida dos italianos ao colocar o braço na bola e cometer pênalti. O ítalo-brasileiro Jorginho converteu a cobrança e abriu o placar aos 18 minutos. Pouco tempo depois, Bernardeschi acertou belo chute de esquerda e selou o triunfo.

TROPEÇO EM DIA DE RECORDE - No dia em que Sérgio Ramos completou 168 jogos pela seleção, ultrapassou Iker Casillas e se tornou o recordista de partidas, a Espanha tropeçou e ficou no empate em 1 a 1 com a Noruega, em Oslo, capital norueguesa.

Os espanhóis marcaram primeiro com Saúl, mas os noruegueses estragaram a festa de Sergio Ramos e empataram a partida no último minuto de jogo em pênalti batido por King.

Mesmo sem ter vencido, a Espanha segue tranquila na liderança do Grupo F, com 19 pontos em 21 disputados e muito perto de se garantir na Euro. Uma vitória contra a Suécia na rodada seguinte confirmará a classificação dos espanhóis. Já a Noruega ocupa o quarto lugar, com 10, atrás de Suécia (14) e Romênia (13).

OUTROS JOGOS - Nas outras partidas já encerradas neste sábado, válidas pela sétima rodada das Eliminatórias, Geórgia e Irlanda empataram sem gols, a Dinamarca derrotou a Suíça por 1 a 0, a Romênia fez 3 a 0 em Ilhas Faroé, a Suécia goleou Malta por 4 a 0, a Bósnia superou a Finlândia por 4 a 1 e Liechtenstein e Armênia empataram em 1 a 1.