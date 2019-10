Festa de um aninho de vida de Zoe custará em torno de 400 mil reais

12/10/2019 | 17:11



Afastada dos palcos e das telinhas, Sabrina Sato está mantendo mesmo assim uma vida pra lá de corrida. A apresentadora que está no auge dos seus 38 anos de idade, comentou em uma entrevista para a Veja que até o primeiro trimestre de 2020, ela deverá assumir o Domingo Show, na Record.

Vai mudar tudo e terá a minha cara!

Na próxima terça-feira, dia 15, a mãe de Zoe vai se aventurar e ir visitar uma feira especializada em televisão, em Cannes, mas a apresentadora já adiantou para a publicação que desta vez a sua pequena de apenas 10 meses de vida não participará da viagem.

Lembrando que Zoe já ostenta números gente grande, como: dois carimbos importantes e internacionais em seu passaporte, viaja com três malas cheias e já possui um closet repleto de roupas de grife. E não é só isso, no final deste ano, a pequena vai completar o seu primeiro aninho de vida e Sabrina Sato já está correndo com os preparativos da festinha.

A festa da primeira filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, vai acontecer no Nacional Club, no Pacaembu, para cerca de 500 pessoas e a super produção ai custar em torno de 400 mil reais! Poderosa, né?