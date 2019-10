Anitta brinca com possível participação no De Férias com o Ex: Não ia caber em uma temporada!

12/10/2019 | 17:10



Anitta contou para os seus seguidores do Instagram na noite da última sexta-feira, dia 10, que gostaria muito de participar do reality show, De Férias com o Ex, inicialmente televisionado nos Estados Unidos, mas que já foi adaptado aqui no Brasil pela MTv.

Você já deve ter visto aqui no ESTRELANDO que o programa nada mais é do que um confinamento com diversos participantes que aos poucos vão recebendo os seus ex-namorados e namoradas em uma praia paradisíaca. E a cantora foi logo adiantando que se participasse, não daria para ficar apenas em uma temporada.

Renner [amigo de Anitta] falou que é meu sonho participar. O meu não ia caber em uma temporada só, né? Um dia a gente vai só pra brincar, só para se divertir.

Tudo porque a cantora estava acompanhando um dos episódios da atração, que atualmente está reunindo algumas celebridades da internet e da televisão. Lembrando que Anitta já teve alguns breves relacionamentos e envolvimentos que chamaram muito a atenção da mídia, e o último relacionamento da funkeira foi com o surfista, Pedro Scooby.