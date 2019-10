Bella Hadid e The Weeknd podem ter reatado o relacionamento, diz site

12/10/2019 | 16:11



Parece que Bella Hadid e The Weeknd não foram feitos para ficarem separados mesmo. Após dois meses do término do relacionamento dos dois, o casal acabou sendo visto na celebração do aniversário de Hadid, na noite da última quinta-feira, dia 10.

As informações são do site E! News que segundo eles, os dois até tomaram alguns shots de tequila juntos. E claro, eles arrumaram algumas fontes seguras que estiverem no mesmo ambiente que a dupla para contar como foi a reação deles juntos.

Eles se divertiram a noite toda e foram embora juntos para o apartamento que dividiam. Dava para perceber que eles estavam apaixonados e pareciam muito feliz um com o outro.

Lembrando que The Weeknd e Bella começaram a namorar em meados de 2015, e apareceram juntos pela primeira vez no Grammy do ano seguinte. E o primeiro término dele foi em novembro de 2016, mas decidiram reatar apenas no final de 2017. Já o segundo término foi em agosto deste ano, e só foram vistos juntos agora. Será que foi apenas um remember?