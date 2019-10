Babá da família Poncio se pronuncia sobre polêmica do lacre do tênis: Já sou quase Solene Poncio

12/10/2019 | 16:10



Saulo Poncio postou em seu stories do Instagram que a babá de seu filho Davi, fruto de seu relacionamento com a influencer Gabi Brandt, tirou se querer o lacre do calçado da criança. A questão é que o lacre faz parte do design no sapato, mas Solene Angelo não sabia. A cena viralizou na internet e apesar de todos estarem rindo nos registros, não chegou de maneira muito pacífica para alguns internautas.

Muitos usuários foram até o Twitter comentar o ocorrido e na noite da última sexta-feira, dia 11, a renomada babá resolveu se pronunciar com o ocorrido e explicar que tudo não passou de um mal entendido, e que a família a tratava muito bem:

Sim senhora Barbosa, foi verdade, cortei o lacre, eu não sabia! Mas eles me amam e não me trataram mal por isso de maneira alguma! Se fosse algum patrão estúpido que já tive antes teria me tratado mal sim por isso, mas eles não, são gente de Deus!, escreveu em sua conta.

Uma internauta saiu em defesa de Solene e passou a fazer uma série de publicações, uma delas dizia:

Antes de sair por aí falando groselha sem saber, dá uma pesquisada em quem é Solene Angelo, a babá dos Poncio, ela ganha mais que quase toda a minha timeline, é escritora, palestrante, fez do seu trabalho um negócio bem sucedido. Ela existe, tem nome, é uma mulher f****, dona de si.

Um seguidor respondeu:

Ela pode ganhar um milhão de reais, a questão é a ridicularização.

E então Solene decidiu responder a esse comentário, deixando claro que não se sentiu mal com a situação:

Acreditem quem quiser, mas sou feliz demais aqui, já sou quase Solene Poncio! Eles me tratam aqui com muito respeito e carinho, eu sou apaixonada por Davizinho e ele por mim. Aqui todos me amam!

E continuou:

Na hora fiquei nervosa porque sou profissional e não gosto de cometer erros, mas falhar é humano, e eles não me puniram nunca por isso! E me acalmaram depois rindo os dois, eu amo muito senhor Saulo é dona Gabi e meu bebê Davizinho, ele é minha vida, amo como se fosse meu filho!

Repercussão

Além de diversos seguidores e fãs, quem também se pronunciou sobre o caso foi a chefe de cozinha Paola Carosella. Apesar de bem discreta e sucinta, seus seguidores pegaram a indireta:

Pode tirar meu lacre a vontade, não preciso dele, escreveu em sua conta do Twitter.