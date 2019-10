12/10/2019 | 15:11



É provável que Débora Nascimento tenha feito a catraca girar após o termino de seu relacionamento e todas as polêmicas com José Loreto. E foi na última quinta-feira, dia 10 que a atriz esteve em um restaurante no Rio de Janeiro acompanhada do suposto novo namorado, Luiz Perez.

Ambos compartilharam alguns vídeos e fotos nos Stories do Instagram mostrando as duas taças de espumantes e uma sobremesa com desejos de felicidades pelo aniversário, em um chocolate. O dermatologista ainda escreveu:

Sobre ser cuidado.

Será que eles assumem logo esse romance?