Thais Fersoza compartilha foto dos filhos e comemora o Dia das Crianças

12/10/2019 | 15:11



O Dia Das Crianças chegou e nada mais justo que abrir as redes sociais e dar de cara com muitos rostinhos familiares quando bebês, e também os papais comemorando o dia com os filhos.

Esse ano não podia ser diferente e os famosos já começaram a publicar cliques fofíssimos em comemoração! Thais Fersoza e Michel Teló não poderiam ficar de fora com seus filhos Melinda, de três anos de idade e Teodoro, de dois aninhos que fazem sucesso na web. Na legenda, Fersoza escreveu:

Dia da alegria, do amor, da pureza.. Que Deus e nossa Senhora sempre abençoem e protejam nossas crianças!

Nós já sabemos que Sabrina Sato ama postar fotinhos de sua filhinha, Zoe, e desse dia especial ela publicou um clique bem descontraído da bebê de maiô, chapéu e muito alto astral!

Viva esse sorriso que ilumina tudo. Viva nossas crianças, escreveu Sato.

Bruno Gagliasso tem um mais novo membro em sua família, o pequeno Bless, adotado este ano por ele e Giovanna Ewbank. No registro publicado por ele, dá para o ator, Titi e Bless correndo na areia e na legenda comemorou:

Nosso primeiro dia das crianças com a família completa... Amo vocês!