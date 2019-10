São Bernardo entrega 25ª praça-parque

Do Dgabc.com.br



12/10/2019 | 15:09



O programa Praça-Parque, iniciativa da Prefeitura de São Bernardo, sob a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB), acaba de chegar ao Jardim Jussara. O chefe do Executivo atendeu, há 90 dias, a um pedido dos alunos do Infantil V B, com alunos de 5 e 6 anos, da EMEB Lorenzo Enrico Felice Lorenzetti, solicitando uma área de lazer no bairro. A entrega do novo espaço ocorreu neste sábado (12), no Dia das Crianças. No total, a cidade conta com 25 Praças-Parque.

“Ao deixar a escola municipal, recebi esta missão de trazer um parquinho para as crianças do bairro. Depois de conversar com o Marcelo Lima (vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos), resolvemos também beneficiar toda a comunidade e implantar mais uma unidade da Praça-Parque, com uma série de equipamentos. Trata-se de um conceito inovador de área de lazer, pois o espaço pode ser fechado à noite e são os moradores que definem o horário de abertura e fechamento. Desta forma, há mais segurança para os moradores”, explicou o prefeito Orlando Morando.

Com área de 870 m², o local conta com área de convívio com bancos e mesa; playground, espaço pet, academia ao ar livre, pista de caminhada, plantio de árvores e grama, papeleiras e, além disso, a quadra ao lado foi reformada, houve implantação de nova iluminação, pintura geral, e a colocação de alambrado com fechamento de área e portões.

A nova Praça-Parque está localizada na Avenida Manaus, altura do número 182, em um espaço que era utilizado para o descarte irregular de lixo e de entulhos. “Ao buscar um terreno no bairro, nos deparamos com esta área que, infelizmente, estava degradada. Propusemos a transformação total do espaço, que agora será melhor aproveitado por todos os moradores. Este projeto é um sucesso e amplamente aprovado em toda a cidade. Para que também tenha êxito no Jardim Jussara, é fundamental a colaboração de toda a população, frequentando e cuidando”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima.

Além do prefeito Orlando Morando e do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, a solenidade de entrega contou com a presença do subprefeito, Dr. Ivar de Souza, veredores da base aliada, lideranças, moradores, da presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Jussara, Maricélia Braga, e também da miss São Bernardo Teen, Marianny Luiza Brito, que também reside no bairro.

GUARDIÕES DO PLANETA – Mais do que reivindicar um novo espaço de lazer no bairro, os alunos da EMEB Lorenzo Lorenzetti, juntamente com toda a gestão escolar, tem feito um importante trabalho de conscientização com os moradores por meio do projeto “Guardiões do Planeta”. Esta ação é liderada pela professora Marilene Maria de Melo, 48 anos, que leciona para a turma do Infantil V B, classe da pequena Maria Eduarda, representante dos alunos que solicitaram o espaço.

“Como cidadãos, temos de fazer reivindicações ao Poder Público e as crianças devem fazer parte deste contexto. Estamos muito felizes, pois, além da nova praça, solicitamos uma lombada em frente à escola, prontamente atendida pela Administração. Além dos pequenos, temos trabalhado juntamente com as turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) para conscientizar os moradores da importância de se preservar o Meio Ambiente. Temos um espaço novo e temos de cuidar”, afirmou a professora.