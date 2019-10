Sábado de sol faz munícipes lotarem parques da região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



12/10/2019 | 14:23



Os moradores das sete cidades aproveitaram o sábado ensolarado para celebrar o Dia das Crianças em parques da região. Inclusive, os equipamentos oferecem atividades diferenciadas até às 20h, a exemplo de apresentação de teatro, brinquedos infláveis, jogos e oficinas.

No Parque Salvador Arena, no Rudge Ramos, em São Bernardo, os visitantes podem aproveitar a segunda edição do Festival Cultura e Sabores, que leva apresentações culturais, feira de artesanato e barracas de comida. Ao meio-dia, as crianças puderam assistir apresentação de taikô infantil e, em seguida, teatro infantil.

O parquinho e o aquário do local também atraem pais e crianças de todas as idades. A dona de casa Andreia Soares, 27 anos, moradora de Diadema, levou a filha de 3 anos. Ela estava com um casal de amigos, que levaram mais duas crianças. “Trouxemos eles para se divertirem um pouco aqui. Eles gostam muito, principalmente dos peixes.”

Em Santo André, no Parque Jaçatuba, o Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique recebe série de atividades até às 18h. A criançada pode aproveitar brinquedos infláveis, jogos, brincadeiras, apresentações artísticas e oficinas.

Na mesma cidade, o Parque Celso Daniel, no bairro Jardim, também atraiu centenas de famílias que aproveitaram o calor para fazer piqueniques, praticar esportes e brincar nos equipamentos disponíveis.