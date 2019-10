Anitta e Vitão se beijam em novo show e fãs vao à loucura

12/10/2019 | 14:11



E mais uma vez Vitão e Anitta deixaram os fãs enlouquecidos em um show! Isso porque na performance que rolou em Santa Catarina, na madrugada desse sábado, dia 12, os dois protagonizaram de novo um beijo intenso depois de cantaram seu novo hit, Complicado.

O vídeo do momento foi gravado por diversos fãs e logo viralizou nas redes sociais, trazendo ainda mais a tona as especulações de um possível romance entre os dois.

Na noite da última sexta-feira, dia 11, a cantora aproveitou, ainda, para compartilhar umas fotos bem sensuais em sua conta no Instagram, apenas vestindo uma calcinha preta e uma camisa da mesma tonalidade com detalhes em vermelho.

Nos comentários, amigos e fãs elogiaram a boa forma da funkeira:

Oi sumida, brincou um.

Quem tem, joga, escreveu um fã clube.

Depois do show, Anitta ainda postou outros cliques em seu stories do Instagram, dessa vez apenas com um conjunto de lingerie branco e brilhoso.