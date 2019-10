Viviane Araújo arrasa em escola de samba e Belo reposta comentário de fã após entrevista: Vivi para ver ele agradecer o que ela fez por ele

12/10/2019 | 12:11



Viviane Araújo parece não ter visto a entrevista dada por Belo no Conversa Com Bial exibido na noite da última sexta-feira, dia 11, na TV Globo. Enquanto o ex-companheiro falava sobre ela para Pedro Bial, a atriz aproveitou a noite na sua escola de samba do coração: o Salgueiro! Para cair no samba, a beldade apostou em um look todo vermelho e branco, se transformando numa verdadeira palhacinha.

A atriz posou para os cliques e exibiu o look que valorizava suas curvas. Respeitável público! Hoje é dia de circo na Academia do samba!!, escreveu ela ao divulgar o evento que teve como tema O Majestoso Circo. Ao chegar na quadra da escola, Viviane recebeu o carinho do público.

Já na TV, Belo relembrou o período conturbado de sua vida, quando foi preso em 2003 e Viviane, à época sua companheira, ficou ao lado dele: Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento que foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais., disse o cantor.

Em seguida, revelou para Bial que nunca teve a chance de agradecê-la por tudo isso que os dois passaram juntos: Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse agradecimento. Estou aqui fazendo esse agradecimento porque a nossa vida segue de formas diferentes, mas com um capítulo lá atrás e eu sou muito grato por esse momento que eu vivi com ela. Com respeito e um carinho muito grande.

A atração ainda contou com a participação de Gracyanne Barbosa, atual esposa do cantor. No bate-papo, a musa fitness da internet contou que Belo é bastante romântico e que ele atendeu um pedido especial dela logo que os dois se conheceram, que era para que ele parasse de fumar.

Depois da entrevista ir ao ar, Belo comentou a repercussão do programa nas redes sociais. Além de divulgar momentos do bate-papo, Belo também republicou comentários de fãs e seguidores elogiando sua postura na atração: Vivi para ver o Belo agradecer a Viviane Araújo pelo que ela fez por ele, escreveu uma seguidora, que teve sua mensagem postada pelo cantor em seu Stories. Agora só falta Viviane comentar as declarações do ex, né?