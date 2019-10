Após término de namoro, Kylie Jenner diz que não vê a hora de ter mais um filho

12/10/2019 | 12:10



Kylie Jenner não vê a hora de ser mamãe novamente! Solteira desde o término com Travis Scott, a empresária e socialite pegou os fãs de surpresa ao revelar apenas uma semana depois do fim do namoro com Travis Scott, pai de sua filha de um ano de idade, Stormi, que deseja ter mais um filho.

Em seu Instagram, Kylie foi questionada sobre dar possíveis irmãozinhos para Stormi. Sem pensar duas vezes, ela respondeu:

Eu mal posso esperar por ter mais bebês, disse.

Após alguns segundos, ela complementou a resposta:

Mas ainda não estou pronta!

Depois ela confirmou qual seria o nome de sua segunda filha:

Rose, eu ainda amo esse nome!

O fim do namoro com Travis Scott parece não ter abalado a relação familiar, já que, ao confirmar o término, Kylie declarou que os dois manterão amizade em nome da filha:

O nosso foco no momento é a Stormi, a nossa amizade e a nossa filha são nossas prioridades, escreveu na ocasião.