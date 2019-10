Mentir por quê?

Do Diário do Grande ABC



12/10/2019 | 11:35



A situação da Suzantur, que tem acumulado problemas na operação do sistema de transporte por ônibus em Mauá, deve se complicar ainda mais. Tudo porque os advogados da concessionária, ao responderem ao Ministério Público, incluíram, não se sabe por qual razão, informação falsa no inquérito. Alertada por reportagem publicada por este Diário no domingo, cuja cópia foi levada pelo vereador Manoel Lopes (DEM) para ser anexada ao processo, a Promotoria informou que os responsáveis pela viação podem responder cível e criminalmente por tentativa de induzir o MP a erro.

O que teria levado a defesa da Suzantur a dizer que a empresa Bus Fácil, responsável pela bilhetagem eletrônica na cidade, não pertence ao grupo econômico encabeçado pela concessionária quando o contrário pode ser facilmente comprovado? A própria viação, nos sites que mantém na internet, divulga a relação sem nenhuma ressalva – além, claro, de Claudinei Brogliato figurar como dono de ambas nos registros da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

É evidente que seria leviano fazer qualquer acusação antes de o MP concluir a apuração do caso, mas, dado o histórico do transporte mauaense, compreende-se o temor que se abate sobre os empresários quando algum problema atinge o sistema de bilhetagem. Foi exatamente questão semelhante que resultou na cassação das duas concessionárias que operavam os ônibus do município, em 2013. Nem por isso, porém, deve-se mentir às autoridades.

Enquanto o prefeito Atila Jacomussi (PSB) solta rojões para celebrar a atuação da Suzantur em Mauá, como se viu em solenidade na terça-feira, as dúvidas em relação aos serviços da concessionária se avolumam. Aos reclamos dos usuários, que denunciam atrasos, superlotação e falhas de equipamentos nos ônibus, soma-se o descumprimento de ao menos dois itens fundamentais do contrato assinado com a Prefeitura: ônibus em menor número que o estipulado e a presença de veículos velhos. Se não bastasse, descobre-se agora a mentira ao MP. Por quê?