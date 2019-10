Kaká se pronuncia sobre rumores de que estaria tentando se reconciliar com a ex-esposa: Sem fundamento

12/10/2019 | 11:11



Kaká usou as redes sociais para desmentir os rumores de que estaria tentando se reconciliar com a ex-esposa e mãe de seus filhos, Carol Celico. Através de vídeos publicados no Instagram Stories, na noite da última sexta-feira, dia 11, o ex-jogador de futebol esclareceu que está prestes a casar com Carol Dias e, portanto, as notícias são sem fundamento.

- Hoje saiu uma notícia minha, uma notícia em nível pessoal. Uma notícia que mexe com conduta, mexe com caráter, e é por isso que eu estou passando aqui para desmentir essa notícia. É uma notícia sem nenhum fundamento, e o que mais me preocupa é que outros veículos de comunicação estão repercutindo essa notícia. É exatamente por isso que estou vindo aqui esclarecer e acabar com essa mentira, disse ele.

E continuou:

- Faltam dois meses para o meu casamento. A gente tá muito feliz, curtindo cada momento, cada fase, cada etapa. É estranho, né, que a dois meses de um dia tão especial para nós saiam notícias como essa de hoje. Mas acho que uma das coisas boas das redes sociais é poder ter essa possibilidade de desmentir fake news.

Segundo colunista, durante um almoço que teria acontecido há duas semanas em São Paulo, o assunto entre os presentes era a tentativa de Kaká voltar com a influencer digital, de quem se separou em 2015 depois de mais de dez anos de relacionamento

Em breve, ele e Carolina Dias Leite, sua atual companheira, devem subir ao altar. Os dois, que namoram desde 2016, já oficializaram a união no civil e, agora, irão armar uma festa em novembro deste ano para celebrar a união ao lado de amigos e familiares.