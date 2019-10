Após criticar Eduardo Costa, Antônia Fontenelle é vista aos beijos com empresário e cantor sertanejo pede desculpas à ela: Me perdoe

12/10/2019 | 11:11



Parece que a fila andou para Antonia Fontenelle! Depois da apresentadora reclamar de declaração de Eduardo Costa em programa do SBT, ela foi vista aos beijos com empresário em restaurante japonês em São Paulo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a beldade foi clicada acompanhada na última sexta-feira, dia 11, em um badalado restaurante da cidade.

Ainda segundo a publicação, o moço em questão é Vinicius Caetano, que é empresário e dono de algumas casas noturnas na terra da garota. Nas redes sociais das amigas, Fontenelle apareceu curtindo o jantar e depois caindo na balada.

Enquanto isso, Eduardo Costa parece ter se arrependido de ter dito em programa de televisão que deu uns pegas na apresentadora. Depois de Fontenelle dizer que foi deselegante o cantor se referir à ela desta forma, ele deixou um comentário no Instagram pedindo desculpas:

Te peço perdão Antonia, juro que minha intenção jamais foi te magoar ou deixar você triste. Você é especial pra mim, e eu te amo muito, enfim. Ahhhh nem vou render mais. Me perdoe por favor, escreveu ele arrependido.