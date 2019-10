Fiéis se reúnem na região em celebração à Nossa Senhora Aparecida

Flavia Kurotori

12/10/2019 | 10:18



Hoje é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Na região, fiéis se reúnem em diversas paróquias para agradecer pelas graças alcançadas e pedir intercessão em causas variadas. Além de procissões, as igrejas também contam com missas em horários especiais.

O padre Sidcley Alves Machado, da paróquia localizada no Jardim Zaíra, em Mauá, destaca que Nossa Senhora Aparecida ensina a sociedade a enxergar com os olhos de Jesus. “Ela nos mostra a importância do respeito e da vida sem preconceitos, pois ela surgiu em uma época de escravidão no País e intercedeu pelos negros e sua liberdade.”

Em sinergia, dom Pedro Carlos Cipollini, bispo de Diocese de Santo André, responsável pelo Grande ABC, afirma que a santa ensina os homens a serem humildes e a reconhecer a presença de Deus. “Nossa Senhora Aparecida é a mãe de um povo sofrido e os fiéis não precisam de muitas palavras para sentir o apoio e a força que Ela nos dá”, assinala.

Na paróquia do Parque Novo Oratório, em Santo André, centenas de marianos participaram da procissão que iniciou às 8h. Uma dessas pessoas foi a dona de casa Sueli Santiago, 64 anos, que participa da celebração há 12 anos. “Hoje é um dia para agradecer todas as bençãos e, desta vez, venho com o pedido especial para vender minha casa.”

Sem estimar números, Machado assegura que o número de pessoas que comparecem à missa, realizada a cada duas horas neste sábado, é bem superior aos demais dias. “No início, eu não imaginava que teríamos tantos fiéis para encher as missas a cada duas horas, mas me enganei”, conta o padre, que está na paróquia mauaense há três anos e meio.

