Melo e Soares vencem e garantem final brasileira na chave de duplas em Xangai

12/10/2019 | 08:00



A chave de duplas do Masters 1000 de Xangai terá final brasileira neste domingo. Na madrugada deste sábado, Marcelo Melo, ao lado do polonês Lukasz Kubot, conquistou sua vaga na decisão ao bater os franceses Nicolas Mahut e Edouard-Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Mais cedo, Bruno Soares, ao lado do croata Mate Pavic, já havia superado os britânicos Jamie Murray e Neal Skupski por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4).

A partida decisiva do evento marcará o reencontro dos mineiros, uma vez que na temporada passada Bruno Soares, que já tem 31 conquistas na carreira, ficou com o vice ao lado do britânico Jamie Murray.

Melhor tenista brasileiro no ranking da ATP e com sua dupla sendo cabeça de chave número 2, Melo busca seu quarto título da carreira no torneio chinês no próximo domingo. Será a terceira final consecutiva da parceria no evento. Além disso, Melo tentará conquistar sua quarta vitória em Xangai - foi campeão em 2013 - junto com Dodig - e 2015 - com o sul-africano Raven Klaasen.

Melo e Kubot têm atuado juntos desde 2017 e já possuem 13 troféus. Já para Soares e Pavic, que formaram dupla apenas em junho deste ano após o fim da parceria do brasileiro com Murray - adversário nas semifinais em Xangai - será a primeira final.

Para garantir vaga na decisão, Melo/Kubot conquistou 85% dos pontos de primeiro saque e não sofreu break-point algum durante o jogo deste sábado, que teve duração de 1h07 contra os cabeças-de-chave número seis da competição. Soares e Pavic, cabeças-de-chave número 8 do torneio, por sua vez, precisaram de 1h25 para passar pela parceria britânica.

"Vamos que vamos para mais uma final em Xangai, o lugar é realmente especial. Fizemos um excelente jogo contra os franceses na semi", afirmou Melo após a vitória da madrugada deste sábado. Ele agora almeja chegar ao 34º título na carreira.