12/10/2019 | 06:30



O 3º Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping reúne 33 atrações ao longo de seis semanas, com apresentações de estreantes e veteranos de dez Estados brasileiros. A primeira delas, na 5ª (17), às 21h, é do grupo Comida dos Astros (40 min.; livre), da dupla Luiz França e Rony Cacio, que faz paródias de clássicos da música usando o vocabulário gastronômico.

Assim, apresentam canções de nomes como 'Frango Sinatra', 'Picles Floyd' e 'Chouriço Buarque'.

A programação ainda inclui nomes como Diogo Portugal, Oscar Filho, Nany People e Rafael Cortez.

Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. R$ 60. Até 24/11. Inf: bit.ly/3festhumor