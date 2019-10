Coop investe R$ 9 milhões em modernização de loja

Da Redação



13/10/2019 | 07:28



Está previsto para dezembro o término das obras de modernização da unidade Coop Pereira Barreto, localizada em Santo André. Com investimento de R$ 9 milhões, o projeto contempla a estrutura com o serviço de cafeteria, loja Swift, seis equipamentos de autocaixa e cadeia de frio alimentar mais eficiente e sustentável.

Destaque para o conceito de iluminação do autosserviço, que vai direcionar uma temperatura de luz para cada ambiente de forma a ressaltar ou proteger os produtos expostos.

Essa atualização, segundo o coordenador de projetos Bruno Henrique de Matos, teve início na loja Giovanni Pirelli, inaugurada em Santo André no fim de maio. De lá, vêm também as paredes de vidro da retaguarda dos setores de açougue, frios e padaria, dando transparência a qualidade, higiene e segurança empregadas nas operações de produção e manuseio dos alimentos. Além disso, a loja vai agregar área de produtos saudáveis, segundo Matos, com ambientação diferenciada na categoria de vinhos e maior espaço na área de hortifrúti.

“Para garantir tantos atrativos nos mesmos 2.380 m² de área construída, e ainda com melhoria na circulação dos carrinhos de compras, a equipe de engenharia redesenhou o layout do autosserviço, ampliando a área de vendas de 1.350 m² para 1.700 m². Dentro do novo modelo, o setor de eletro passará a ocupar o espaço da drogaria que, por sua vez, ganha destaque na entrada da loja, com área expandida de 112 m² para 160 m²”, conta o coordenador.

Além da loja Pereira Barreto, a unidade Vila Luzita, também em Santo André, teve sua área externa renovada, com trabalhos concentrados no estacionamento, com nova iluminação. Na loja Morumbi, em São José dos Campos, o projeto de modernização foi concluído recentemente com a instalação de galeria com 18 lojas para a complementação de compras aos cooperados e clientes. Já a loja Café Filho, em São Bernardo, foi beneficiada com a instalação de cobertura no estacionamento superior, ar-condicionado, nova cadeia de frio alimentar e comunicação visual.

Paralelamente aos projetos de modernização, de acordo com a Coop, serviços complementares são executados regularmente nas lojas da rede pela equipe de engenharia para melhorar a experiência de compra de cooperados e clientes. Só neste ano, nove delas receberam a loja Swift, que será implantada em outras três até dezembro. A renovação do sistema de ar-condicionado também avança para as unidades Queirós, Vila Luzita, Carijós, Pereira Barreto (Santo André) e Novo Horizonte. Sem contar a instalação da tecnologia do autocaixa, já presente em 25 pontos de distribuição da Coop.