Feira de empregos reúne 3.542 pessoas acima de 45 anos

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



12/10/2019 | 07:24



A CTR (Central do Trabalho e Renda) de São Bernardo realizou ontem um feirão para pessoas acima de 45 anos que estão à procura de um emprego. Ao todo, segundo a Prefeitura, compareceram 3.542 trabalhadores, em busca das 800 vagas fixas e temporárias disponibilizadas em parceria com 18 empresas.

Os primeiros candidatos chegaram no local por volta das 5h. O atendimento teve início às 9h, com fila de aproximadamente 600 metros que virava o quarteirão. A expectativa do Paço era a de que 4.500 pessoas passassem pelo evento. A maior parte das vagas era para áreas como cozinha, limpeza, telemarketing, portaria, vigilância e enfermagem, entre outras.

A cozinheira Maria da Penha, 59 anos, está há um ano apenas fazendo bicos. Ela chegou ao local às 7h30. Mesmo trabalhando em cozinha, Maria afirmou que aceita trabalhar em qualquer área, até mesmo na limpeza. “A minha expectativa é sair daqui hoje (ontem) empregada”, disse.

Já o analista de sistemas Tomika Sacek, 68, está à procura de oportunidade há dois anos e também contou que aceita vaga para qualquer área. “Não estou muito otimista em sair daqui hoje com uma boa notícia”, lamentou.

Da mesma forma, o auxiliar de produção Gedeon Barbosa Passos, 45, pai de dois filhos, está desempregado há um mês, não estava muito confiante, mas esperava conseguir oportunidade.

Por volta das 10h30 todas as pessoas da fila já haviam sido atendidas, mas processo continuou sendo realizado até as 15h.

A iniciativa está inserida no programa Emprega São Bernardo, que tem capacitado pessoas para reinserção no mercado de trabalho. Até hoje, 900 pessoas foram certificadas nos cursos profissionalizantes, realizados em parceria com o Senac, que, inclusive, doou livros para os participantes durante o evento.

Em agosto, a feira de empregos foi destinada a pessoas acima de 40 anos, sendo que, à época, 4.000 trabalhadores se candidataram às 300 vagas ofertadas. Desde 2017, de acordo com a Prefeitura, a CTR já colocou no mercado de trabalho 1.955 pessoas acima de 40 anos.