Atila põe aliado de ex-oposicionista para o comando da Sama em Mauá

Junior Carvalho



12/10/2019 | 06:23



O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), caminha para reconstruir sua base na Câmara desde que retornou ao cargo após a Justiça paulista conceder liminar anulando o impeachment, no mês passado. Para tanto, o socialista decidiu amarrar o apoio do ex-oposicionista Chiquinho do Zaíra (Avante) e nomeou ex-assessor do parlamentar para o comando da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá).

Atila recuou da ideia de alocar seu antigo aliado, Paulo Sérgio Pereira (PRP), para a superintendência da autarquia e decidiu emplacar no cargo José Francisco Jacinto, o Icão. A portaria com a nomeação do aliado de Chiquinho do Zaíra foi publicada ontem no Diário Oficial.

Figura antiga na política de Mauá e ex-secretário do governo de Leonel Damo (sem partido), Icão ocupava o posto de chefe de gabinete de Chiquinho do Zaíra até meados de junho, quando foi alçado a cargo de destaque no governo de Alaíde Damo (MDB), que havia herdado a cadeira após o impeachment de Atila. Ele foi o pivô do auge da crise entre a Câmara e a gestão da emedebista. A indicação de Icão como adjunto da Secretaria de Governo e a incumbência de assumir a articulação política no Legislativo foram rejeitadas pelo presidente da casa, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD). Como resposta, o parlamentar articulou a rejeição inédita da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), fazendo com que o governo Alaíde tivesse que reeditar o projeto para reenviá-lo à Câmara. A emedebista acabou cedendo e remanejou Icão de cargo.



REAPROXIMAÇÃO

Ex-oposição a Atila, Chiquinho do Zaíra votou favoravelmente ao impeachment do socialista, em abril. Com o retorno do prefeito eleito ao cargo, no início do mês, o parlamentar não escondeu a reaproximação. Foi um dos raros parlamentares que prestigiaram a cerimônia que reconduziu o socialista ao cargo. O agora governista também marcou presença, ao lado de poucos colegas da casa, no primeiro ato público de Atila, na semana passada, durante entrega de 53 ônibus.