Mutirão gratuito promete zerar fila de espera por endoscopia

Flavia Kurotori



12/10/2019 | 07:00



A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou, neste mês, mutirão de exames para reduzir o tempo de espera por diagnóstico. Serão realizadas, no Hospital e Maternidade São Lucas, 1.000 endoscopias gratuitamente.

Para a oferta dos exames, a administração destinou R$ 115 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damásio (PR) para a contratação dos serviços médicos de diagnóstico.

De acordo com o diretor clínico do Hospital e Maternidade São Lucas, Clayder Louzada, os exames, solicitados por médicos da atenção básica, são importantes para a confirmação de agravos à saúde como infecção bacteriana, gastrite crônica, hemorragias digestivas ou casos mais complexos, como câncer de estômago.

“Com o exame, damos condições aos profissionais da rede de fazerem a investigação dos casos, permitindo o correto encaminhamento do paciente para tratamento e acompanhamento médico”, explicou.

O mutirão no Hospital São Lucas será realizado, a partir desse mês, todas as sextas-feiras, até a realização dos 1.000 procedimentos.

Antes da ação, os pacientes aguardavam a liberação de vagas pela Secretaria de Saúde do Estado em unidades de referência para o exame – AME Mauá, AME Santo André e Hospital Mário Covas.

Cerca de 1.200 pacientes aguardavam pela realização do exame. Mensalmente, a rede municipal recebe, em média, 85 pedidos de endoscopia. Até março deste ano, o Estado ofertava, em média, 70 vagas mensais. A partir de abril, o número subiu para 150. Com a realização do mutirão, a expectativa é zerar a fila de espera.