Carro de corrida leva crianças até centro cirúrgico hospitalar

O Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama, no bairro Vila Assunção, em Santo André, da rede Leforte, em comemoração ao dia da criança, realizou, ontem, ação com o personagem Senninha. A figura foi responsável por acompanhar as crianças no trajeto entre o leito de internação e o centro cirúrgico em carrinho elétrico personalizado como de corrida.

A substituição das macas convencionais do hospital por carrinhos para as crianças visa diminuir o estresse dos pacientes e de seus pais e promover momento de descontração antes do processo cirúrgico. “A ação enfatiza a importância da humanização e diminui a ansiedade das crianças”, explicou o diretor técnico médico da unidade, Alexandre Luiz Seo.

O projeto teve início em outubro do ano passado na ala pediátrica do Christóvão da Gama. Em média, a unidade realiza 40 procedimentos cirúrgicos em crianças por mês. Os carrinhos comportam pacientes de até 20 quilos.

A corretora de seguros Camila Abrahão, 38 anos, acompanhou o filho Rafael, 2, que passou por exame de nasofibrosocopia na manhã de ontem. Segundo ela, a ação faz toda diferença. “Explicamos para ele que faria esse procedimento. Ele é tranquilo, mas essa ação ajudou mais ainda, distraiu o Rafael e o deixou relaxado para cirurgia”, comentou.

Já a professora Débora Silvestre, 31, acompanhou a filha Thalita Silvestre, 4, na remoção das amídalas. Ela confessou que estava mais nervosa do que a filha. “Tudo que é lúdico para as crianças. Observando ela sorrindo, consigo me acalmar.”