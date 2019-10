Questões ambientais são debatidas durante concurso

Na EE Clorinda Ciampitti Perrela, em Mauá, estudantes participaram da 13ª edição do Desafio de Redação ontem. A partir do tema A Região Que Eu Quero Em 2030, os jovens discutiram sobre meio ambiente e propuseram ações voltadas à poluição.

Aluno do 7° ano do ensino fundamental, Gabriel Premuli Silva, 12 anos, escreveu sobre a necessidade de conscientizar a população para não jogar lixo nas vias públicas. “Isso é muito prejudicial, porque o lixo entope bueiros e causa alagamentos.” O menino apontou ainda a necessidade de diminuir queimadas para melhorar a qualidade do ar.

O jovem também destacou que os cidadãos precisam respeitar mais o animais, dado que “eles merecem viver em paz, do mesmo jeito que os seres humanos”. Para isso, considera que uma das ações seria combater a caça ilegal.

Analisando a mesma questão, o colega de turma Guilherme Mendes, 13, assinalou a falta de lixeiras nas ruas para o descarte apropriado e a necessidade de ampliar o número de ciclovias para incentivar as pessoas a adotarem meios de transporte menos poluentes.

A professora de português Lidiane Martins relatou que os alunos não possuem o hábito de ler e escrever. Porém, o concurso promovido pelo Diário e pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano) incentiva eles a escrevem por causa dos prêmios. “Isso é muito importante, porque a escrita é fundamental para a vida.”

A iniciativa é patrocinada pelo Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e tem apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano.