São Bernardo quer bater recorde em arrecadação de óleo

Diário do Grande ABC



12/10/2019



São Bernardo quer entrar para o Guinness Book, o Livro dos Recordes, como o município que mais arrecada óleo de cozinha usado no mundo. Para isso, pretende recolher, até 30 de novembro, 60 toneladas do produto, que serão enviadas para reciclagem no Instituto Triângulo. A ação, lançada pela administração municipal ontem no Cenforpe (Centro de Formação de Professores), corresponde à segunda etapa da campanha de coleta no município.

Inicialmente envolvendo apenas as escolas municipais, a iniciativa agora vai abranger as escolas estaduais, as entidades assistenciais, comércio e indústria. Desde janeiro, já foram recolhidas 40 toneladas de óleo de cozinha usado. Deste total, mais de 17 toneladas foram entregues nas escolas municipais, entre junho e agosto. “Começamos pela rede municipal de ensino para ensinar a importância de se preservar o meio ambiente. O óleo é altamente poluente, cada litro despejado na rede de esgoto contamina 25 mil litros de água”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Morando relatou que o Instituto Triângulo propôs o desafio de arrecadar 60 toneladas para que São Bernardo seja a cidade que mais coletou óleo doméstico usado no mundo. “É óbvio que o que nos move é a conscientização ambiental. Metade do espelho de água da Represa Billings está em São Bernardo, então temos a obrigação de ajudar na proteção”, completou.

O posto de cidade que mais arrecadou óleo de cozinha, atualmente, é de Florianópolis, em Santa Catarina, com a marca de 40 toneladas recolhidas em um mês.

A cada dois litros de óleo, o Instituto Triângulo doa à administração uma barra de sabão feita com o próprio material. Para incentivar o engajamento, haverá premiações para as escolas municipais que mais arrecadarem o óleo de cozinha – passeio para a Cidade das Crianças, para o Parque Ecológico Imigrantes e um dia de brinquedos infláveis para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente – e premiação em dinheiro para as entidades (R$ 10 mil, R$ 5.000 e R$ 3.000, também para primeiro, segundo e terceiro colocado, respectivamente). A ação será feita com recursos do Fundo Social de Solidariedade.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo vai mobilizar a indústria e comércio da cidade para que os funcionários também participem. Se a marca de 60 toneladas arrecadadas for atingida no prazo, o Instituto Triângulo vai doar R$ 10 mil para a rede municipal de educação.

Instalado em Santo André, o Instituto Triângulo recicla, mensalmente, 130 toneladas de óleo vegetal, arrecadados em 126 cidades. “A reciclagem do óleo de cozinha tem o potencial para mudar hábitos. As pessoas não jogam mais no ralo, trocam por sabão que é feito do óleo e é possível ver na prática o resultado disso”, destacou o presidente do conselho deliberativo do instituto, Eduardo Maki.