E o pracinha Miguel Garofalo chega aos 98 anos

Miguel Garofalo nasce em Santo André, à Rua dos Italianos, atual Rua Agenor de Camargo, em 12 de outubro de 1921. É o mais antigo expedicionário brasileiro da Segunda Guerra Mundial que mora na região. Preside a Associação dos Pracinhas de Santo André.

O Banco de Dados do Diário guarda um acervo fantástico da história de Miguelito. Os repórteres-fotográficos do jornal, de hoje e de ontem, o conhecem e já o fotografaram. Muitos repórteres o entrevistaram. De tal maneira que valeria muito organizar uma exposição itinerante focalizando sua história.

Hoje é dia de felicitá-lo. E de rever com ele histórias como esta:

Mãe. Foi a primeira palavra que o então pracinha brasileiro de 21 anos disse quando foi atingido por uma granada das forças alemãs na Itália.

Depoimento prestado à jornalista Camila Galvez (Diário, 7 de outubro de 2013).

Com vistas ao Dia da Criança, duas músicas me vieram à lembrança, Ângela Maria e o Chinelo na Mão; e Adelaide Chiozzo, que gravou Tempo de Criança.

Por achar que Tempo de Criança é o retrato de nossas peraltices de infância e, ao mesmo tempo, reflete a bondade de coração de todas as mamães do mundo, optei por Adelaide Chiozzo.

Uma longa entrevista que fiz com essa estrela do rádio, do circo, da televisão e do cinema será apresentada. Além de suas histórias e algumas de suas músicas, entre elas >Beijinho Doce, apresentaremos trechos de alguns dos 23 filmes que ela fez na Atlântida Cinematográfica e também trechos dos programas Alma do Sertão e Gente que Brilha, ambos da Nacional carioca.

Paulistana do Brás, nascida em 1931, revelada em um programa de calouros da rádio Bandeirantes de São Paulo, muito jovem Adelaide Chiozzo foi morar no Rio de Janeiro onde ainda vive, irradiando saúde e simpatia.

Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. Adelaide Chiozzo. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, depois do futebol noturno, com reprise amanhã, às 5h. E na internet em bandeirantes.com.br - No ar.

Diário há 30 anos