Palmeiras fecha último treino e Mano mantém dúvidas no setor ofensivo

11/10/2019 | 18:46



O Palmeiras encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação para enfrentar o Botafogo, sábado, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes fechou o treino e manteve o mistério na equipe, especialmente no setor ofensivo.

Para a partida, o treinador não contará com Felipe Melo e Willian, suspensos, e Luiz Adriano, com lesão na coxa direita. Weverton e Gustavo Gómez, convocados pelas seleções do Brasil e de Paraguai, também continuam fora. Os problemas não param por aí.

O time alviverde vem de três jogos sem vitória e terá de atuar no Pacaembu porque no Allianz Parque haverá show da dupla Sandy e Junior. A vitória é fundamental para o Palmeiras ainda manter o sonho do título do Brasileirão - hoje oito pontos separam a equipe do líder Flamengo.

A expectativa é que Mano mexa no ataque da equipe. Fernando Prass entra no gol e Thiago Santos deve substituir Felipe Melo. Do meio para a frente, há muitos jogadores para poucas vagas. Gustavo Scarpa pode perder a vaga na armação para Lucas Lima. Borja e Zé Rafael são os favoritos para compor o ataque com Dudu, mas eles têm a concorrência de Deyverson, Henrique Dourado, Carlos Eduardo e Hyoran.

Depois de empatar com Inter e Atlético-MG, ambos por 1 a 1, e perder para o Santos por 2 a 0, o Palmeiras perdeu a segunda colocação no Brasileiro e agora ocupa o terceiro lugar, com 47 pontos. O Flamengo, que vem de 10 vitórias nos últimos 11 jogos na competição, lidera com 55.

Uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo terá: Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Borja.