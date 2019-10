Duílio diz que Corinthians está próximo de anunciar primeiro reforço para 2020

11/10/2019 | 17:21



O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves admitiu que o Corinthians está próximo de anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do atacante Davó, de 20 anos, um dos destaques do Guarani na atual disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Está bem encaminhado. Tivemos algumas conversas, mas ainda não está fechado. Estamos trabalhando em cima disso. É um momento que eu, como diretor, tenho que pensar no futuro. Trabalhamos mais quietos, vamos dizer assim. Estamos em uma reta final de campeonato, mas não é hora de falar muito sobre isso", comentou.

O jogador chegaria para compor elenco. É uma aposta da diretoria para o decorrer da temporada. O Guarani tenta segurar Davó para disputar o Paulistão de 2020. O Corinthians pretende trazê-lo para disputar a pré-temporada. O atacante chama-se Matheus Alvarenga e o apelido é em homenagem a sua avó, Helena. Surgiu ainda na infância durante os primeiros treinamentos no futebol, pois sua avó sempre o acompanhava.

A tendência é que para o próximo ano os reforços fiquem mais em torno de apostas. Isso porque o clube até o mês passado estava com déficit anual de R$ 100 milhões. O valor negativo deve ser reduzido pois boa parte dos direitos de tevê serão pagos nos últimos meses do ano. O clube, no entanto, trabalha em fechar no negativo. "Já trouxemos muito jogadores como aposta e deram certo, deram retorno para o clube dentro e fora de campo. Hoje, temos muitas apostas aqui. Agora, em algumas oportunidades que aparecerem, o Corinthians entende que é importante", comentou Duílio.

O diretor também evitou fazer promessas sobre a vinda de nomes de peso. Na temporada passada, o clube tentou Róger Guedes, Diego Tardelli e Rodriguinho, mas esbarrou no salário dos atletas. "Não sei em termos de nome, mas sim de efetividade. Entendo que nosso grupo tem jogadores que resolvem, mas que não passam por um bom momento, mas que já resolveram outras vezes, tanto aqui como em outros clubes. Trabalhamos para reforçar no ano que vem, mas se tivermos a possibilidade de trazer um jogador de renome, claro, sem fazer loucura, vamos atrás."

CLÁSSICO - Depois de empatar com o Athletico-PR em casa na quinta-feira por 2 a 2, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta sexta e iniciou a preparação para o clássico com o São Paulo, domingo, às 18h, no estádio do Morumbi. O adversário também está na briga para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está em quarto lugar, com 43 pontos, enquanto que o São Paulo é o quinto, com 40.