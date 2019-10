Dois são presos em flagrante por roubo de carro em São Bernardo

Do dgabc.com.br



11/10/2019 | 17:10



Policiais do 6º BPMM (Batalhão da Polícia Militar Metropolitana) prenderam dois homens na noite desta quinta-feira (10) por roubo, ato infracional, corrupção de menor e associação criminosa, após roubo de carro no bairro Selecta, em São Bernardo.

A equipe foi acionada via Copom (Centro de Operação da Polícia Militar) com informações de que um Volkswagen Up havia acabado de ser roubado por quatro indivíduos armados na Rua Professora Adélia Alves Martins.

Com informações do veículo e características dos criminosos, os agentes se depararam com o carro no contra fluxo na Rua Pedro Mendes. Ao avistarem a viatura, os indivíduos empreenderam fuga por algumas vias e na sequência, abandonaram o veículo e fugiram a pé. Dois deles foram alcançados pelos policias e os outros dois conseguiram fugir.

Carlos Silva e Odair Aureliano foram conduzidos ao 1º DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada e permanecem a disposição da Justiça.