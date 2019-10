Jão apresenta segundo disco de estúdio

Vinícius Castelli



14/10/2019 | 07:58



Foi com Lobos, seu álbum de estreia, que o cantor e compositor Jão, de Américo Brasiliense, Interior do Estado, caiu na boca do povo. A partir de então, ganhou cada vez mais reconhecimento. Responsabilidade de canções repletas de ‘sofrência’ como Vou Morar Sozinho e Ainda Te Amo.

Jão não esperou Lobos esfriar. Ao contrário. Um ano depois, ele já apresenta o segundo disco, Anti-herói (Universal Music), disponível nas plataformas digitais. O álbum ganha vida ilustrado por dez canções repletas de delicadeza e mergulha no universo do ‘amor’.

Segundo o artista de 24 anos, a sugestão é falar do sentimento no sentido mais cruel da palavra. Mas sem promover sofrimento. A ideia é normatizar situações que não são fáceis de se encarar e pelas quais todos passam.

Um dos destaques é Enquanto Me Beija, single do trabalho – com videoclipe – e faixa que conta com piano e cordas. Outra que vale ser ressaltada e que vai é Barcelona, em que o artista narra sua tristeza diante de diversos pontos turísticos da cidade, como as igrejas Sagrada Família e Santa Maria do Mar.