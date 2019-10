Arte urbana reconhecida

Vinícius Castelli



14/10/2019 | 07:56



A arte encontra maneiras curiosas de tocar as pessoas. Para alguns é com o refrão de uma música, já outros têm o sentimento despertado por meio de uma pintura ou uma coreografia de balé. O andreense Thiago Fheit ficou encantado nas ruas da cidade, no início da década de 2000, quando tinha 13 anos. E no seu caso, foi o grafite que chamou a atenção de seu olhar.

Caminho sem volta. O passo seguinte foi com um amigo de escola, que lhe ensinou muitas coisas sobre a cultura hip hop e abriu contato mais próximo com a arte do grafite e com o pessoal que pintava cidade. “Sempre tive aptidão para desenhar e o grafite veio para fortalecer essa vontade. Pelo contato com essa arte de rua fui desenvolvendo meu estilo e me especializando nas pinturas”, explica. Agora, aos 31, o artista comemora sua caminhada nesse universo. Ele foi um dos escolhidos para participar da Jaguar Parade 2019, em que diversos artistas trabalham em esculturas de onças-pintadas, todas espalhadas por São Paulo. A sugestão do projeto é chamar a atenção para a preservação da fauna brasileira.

“Participar do projeto foi uma grande conquista”, afirma. A obra que o andreense preparou, Colorindo a Selva, está disponível para visitação no Parque da Luz (Praça da Luz). Nela, ele optou por fazer escritas de grafite com a palavra ‘amor’, “onde reflito o sentimento pela natureza e todo seu contexto, e o sentimento pela arte”.

O processo para a realização da obra se inicia por meio de uma empresa custear a peça do artista. “O material para a produção vem desse patrocinador”, explica. No fim de novembro, quando a exposição encerrar, as obras serão leiloadas e o dinheiro arrecadado será distribuído para ajudar entidades de preservação.

“Para mim, esse projeto agrega muito no valor artístico e no reconhecimento em outras áreas nas quais também tenho estudado e produzido. Acredito que o grafite possa estar cada vez mais sendo reconhecido como arte por meio de projetos como esse”, afirma Fheit.

Agora, ele está renovando um desenho no muro do Supermercado Coop, em Santo André, na unidade Perimetral. O convite aconteceu após ele realizar um outro trabalho de grafite nas redondezas. “Estou realizando o trabalho com meu grupo de grafite, Fascinados Por Letras Crew. Estamos fazendo um mural como foco em letras”, explica.

Ele celebra também ter sido convidado para o Meeting Of Styles. Trata-se de uma rede internacional de grafiteiros que teve início na Alemanha, em 2002. A ideia é debater grafite, falar de obras e apoiar o intercâmbio cultural. A edição deste ano será em Pelotas, no Rio Grande do Sul, dias 16 e 17 de novembro. O artista busca apoio para a passagem aérea. “Participar de um evento como esse é um enorme prazer, pois sempre vi vários artistas nacionais e internacionais participando pelo mundo. E fazer parte é uma grade conquista.”

Para Fheit, arte é tudo. A responsável por mudar sua vida. “Sou a pessoa que sou hoje por causa do grafite. Ele me influencia em tudo”, diz. “Me faz ver e viver o mundo de outra forma, pois a arte é algo muito incrível. Quando estou mal penso em pintar para relaxar. E quando estou feliz também quero pintar para transmitir essa energia boa a todos” diz.

Atualmente o artista divide seu tempo com a arte urbana e outros trabalhos remunerados. Mas está na batalha para que, em breve, possa viver apenas com os frutos de suas criações artísticas.

E inspiração para criar e seguir nesse caminho ele já tem. “Vem do dia a dia. De tudo que observo. Em principal, o que mais me inspira é minha família, que sempre me apoia e está presente nas minhas conquistas”, celebra.