Amazon Prime Video tem acordo temporário com a Disney

Da Redação



13/10/2019 | 07:00



O Amazon Prime Video fechou acordo com a Disney para disponibilizar suas produções na América Latina a partir desde mês. Todo o processo foi feito enquanto o Disney+, aguardado serviço de streaming do estúdio a ser lançado nos Estados Unidos em novembro, não chega na região – ainda não há data para que a atração seja apresentada por aqui de maneira oficial. É por isso que filmes e séries ligados à empresa que tem o personagem Mickey Mouse como mascote já não podem ser encontrados na Netflix, por exemplo.

Atrações ligadas ao Universo Cinematográfico Marvel, as recentes versões live-action de desenhos clássicos (casos de Malévola e A Bela e a Fera) e as animações da Pixar fazem parte do pacote de atrações. Detalhe que séries cujos direitos pertencem à Fox, adquirida pela Disney no primeiro semestre deste ano, a exemplos de The Walking Dead e How I Met Your Mother, também chegam ao acervo do Amazon Prime Video. Não se sabe se as produções feitas especialmente para o Disney+, como a montagem com cães reais de A Dama e o Vagabundo e os seriados The Mandalorian e High School Musical: The Musical: The Series, também estarão momentaneamente no serviço.

O contrato de exclusividade tem validade até setembro de 2020 e especula-se que, até esse momento no ano que vem, o Disney+ esteja liberado para os países latinos, incluindo o Brasil.