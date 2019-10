Neymar estaria namorando com a ex de Maluma, diz colunista

11/10/2019 | 16:11



E parece que a fila andou para Neymar! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o jogador estaria namorando com a modelo Natalía Barulích, ex-namorada do cantor Maluma. Será mesmo?

De acordo com Fábia, a irmã de Neymar, Rafaella Santos, e um dos parças do jogador, Mauro Leitão, começaram a seguir Natalía no Instagram no último domingo, dia 6, por volta do mesmo horário. Isso indicaria que o romance estaria cada vez mais sério.

Neymar não assumiu nenhum outro relacionamento após o término de seu namoro com Bruna Marquezine. O mesmo vale para a atriz - mas não podemos esquecer que, recentemente, Bruna foi vista aos beijos com o irmão de Giovanna Ewbank, Gian Luca. Parece que Brumar é mesmo coisa do passado, não é?