Em A Fazenda 11: Lucas Viana deixa claro que vai esperar por Hariany Almeida do lado de fora do reality

11/10/2019 | 15:11



Na noite da última quinta-feira, dia 10, Marcos Mion entrou em contato com os participantes de A Fazenda 11 e questionou, na brincadeira, quais seriam as combinações dos nomes dos casais. Todos foram pegos de surpresa, é claro, Rodrigo Phavanello e Sabrina deram risada com a sugestão que o apresentador deu que foi Sabrinello, Tati Dias e Guilherme Leão não gostaram muito da sugestão e preferiram pensar melhor sobre o assunto.

Mas quem chamou mesmo a atenção foi Lucas Viana e Hariany Almeida, a dupla ainda não se relacionou no reality, mas o peão já deixou bem claro que gostaria de dar umas investidas maiores na peoa. Hari não aceitou ainda ficar com o bebezão porque mantém um relacionamento sério do lado de fora da casa. O que ela não sabe é que os fãs gostariam muito que ela investisse no rapaz, e Marcos Mion deu até uma cutucada de leve em Lucas e questionou o motivo dele estar rindo quando a pergunta sobre os ships foi feita. O peão respondeu que apenas achou engraçado, mas o climão foi nítido.

Na mesma noite, Túlio Maravilha acabou sendo eliminado e durante a cabine de descompressão, o apresentador voltou no assunto (agora sem os peões, apenas com o eliminado) e comentou com o ex-jogador se Hari deveria mesmo ficar com Lucas e o futebolista ficou surpreso ao saber que a ex-BBB talvez nem tenha mais um namorado fora da casa.

Ainda não aconteceu, mas acho que é questão de tempo. Hoje já dormiram na mesma cama, teve aquele carinho, o Lucas é o personal trainer dela. Mais uns goles e vai. E ele gosta de tomar umas.

De volta para dentro da sede de A Fazenda 11 o clima entre os dois estava ótimo e eles chegaram a conversar sobre a relação dos dois e Lucas afirmou que está super disposto a esperar por Hari logo depois que eles saírem do confinamento. A ex-BBB deu a entender mais uma vez que está sentido algo pelo modelo, mas que está com medo da relação que até então tem aqui fora.

E se o clima entre o possível casal está cada vez mais quente, a dupla já formada no confinamento, Guilherme Leão e Tati Dias, não foi um dos melhores durante a madrugada. Os dois acabaram se desentendendo depois da ex participante do De Férias com o Ex comentar que o metroviário não se posiciona na hora de falar sobre o relacionamento de ambos no confinamento. E acredite, Gui acabou ficando ofendido e reclamou da relação da peoa com um outro colega de confinamento, mas que não foi nomeado.

Essa não é a primeira vez que Tati reclama sobre qualquer coisa do parceiro de A Fazenda 11 e agora além de falar do posicionamento, a chef de cozinha ainda reclamou que Leão não queria dormir com ela. Ixe, será que é o confinamento que está mexendo com as emoções de Tati Dias?