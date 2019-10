Aaron Paul te ensina a (não) fazer brigadeiro em vídeo para divulgar o filme de Breaking Bad

11/10/2019 | 15:11



El Camino: A Breaking Bad Film entrou para o catálogo da Netflix nesta sexta-feira, dia 11! E como você viu, o longa é inspirado na história da série Breaking Bad e relata o que aconteceu com Jesse Pinkman após sua fuga do cativeiro do criminoso Todd e sua família. E para divulgar o longa, o ator Aaron Paul resolveu fazer uma receita incrível de brigadeiro brasileiro - e é claro que não deu muito certo, né?

Usando objetos relacionados à Química, Aaron começou colocando quantidades duvidosas de manteiga e leite condensado. Ele ainda botou chocolate granulado na hora errada - e em nenhum momento levou a sua mistura ao fogão ou ao microondas. No final, o ator fez um cobaia experimentar a sua receita, e ainda adicionou framboesa e mais chocolate granulado.

Demais, né?