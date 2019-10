Atriz Jane Fonda, de 81 anos de idade, é presa nos Estados Unidos

11/10/2019 | 15:11



A famosa atriz Jane Fonda, de 81 anos de idade, foi presa na tarde desta sexta-feira, dia 11, em Washington, nos Estados Unidos. Segundo informações do site norte-americano People, Fonda participava de um protesto contra as mudanças climáticas no Capitólio dos EUA, prédio que serve como centro legislativo do governo, quando foi detida pelos policias.

A artista, conhecida pelo seu ativismo, contou anteriormente ao jornal The Washington Post que havia se mudado recentemente para Washington e que planejava participar cada vez mais de manifestações na capital dos Estados Unidos. Fonda alegou que suas intenções eram de protestar pelas próximas 14 sexta-feiras.

- Eu vou pegar o meu corpo, que é meio famoso e popular agora por causa da série [Grace e Frankie, da Netflix] e eu vou para DC e fazer uma manifestação toda sexta-feira. Será chamado de Exercício de fogo sexta-feira. E vamos nos envolver em desobediência civil e seremos presos toda sexta-feira, admitiu a atriz.

O canal WUSA conseguiu imagens da prisão de Fonda. Além dela, 16 outras pessoas foram presas.

Ainda não se sabe se Jane Fonda possui um advogado que esteja engajado no caso. Também não se tem mais informações sobre a prisão da atriz.