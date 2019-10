Miguel Falabella comemora aniversário internado

11/10/2019 | 15:11



Miguel Falabella que estava comemorando os seus 63 anos de idade na última quinta-feira, dia 10, acabou compartilhando com seus fãs e seguidores que por mais que o dia fosse de festejo, ele não tava tão disposto assim para comemorar. Tudo porque, o ator está internato com uma infecção bacteriana.

No Instagram, Falabella apareceu deitado em uma cama hospitalar segurando uma bexiga e explicou tudinho o que estava acontecendo com a sua saúde.

Não quis fazer essa publicação ontem, porque aniversários, eu acredito, devem ser dias felizes. E o meu foi, graças ao carinho de todos vocês. Infelizmente passei meu aniversário no hospital por causa de uma bactéria que resolver entrar no meu sistema e transformou a minha perna num membro alienígena.

A bactéria que o ator está se chama Staphylococcus aureus e por causa dessa infecção, ele vai ter que se ausentar durante este final de semana dos palcos no espetáculo que estava em cartaz, A Mentira, em São Paulo. Miguel continuou a publicação dizendo:

Graças a uma equipe médica especial, ela foi atacada no momento exato e eu já estou me recuperando. Esta semana infelizmente não vou poder fazer a peça, mas sexta-feira que vem volto com alegria de sempre para o palco em A Mentira, no Teatro Frei Caneca. Beijos e obrigado pelo amor de sempre.

Esperamos que o artista se recupere logo e volte mais rápido ainda aos palcos.