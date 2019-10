Anitta na trilha sonora de As Panteras e clipe novo de Harry Styles marcam os lançamentos desta semana!

11/10/2019 | 15:11



A nova versão do filme As Panteras divulgou sua trilha sonora nesta sexta-feira, dia 11, e a internet não está sabendo lidar com tanto hit em um lugar só! O álbum, que será lançado no dia 3 de novembro, contou com a produção executiva de Ariana Grande e é uma verdadeira reunião de grandes nomes femininos da música internacional. A própria cantora aparece em várias músicas, como em Don?t Call Me Angel, sua colaboração com Miley Cyrus e Lana Del Rey. Além dela, Normani, Nicki Minaj e - para a surpresa de todos - Anitta também estão na trilha!

No Instagram, Ariana compartilhou as músicas por meio de um vídeo. O trailer do longa, que estreia dia 14 de novembro, também foi liberado nesta sexta-feira.

Quem também chamou a atenção foi Harry Styles, que marcou seu retorno triunfal com a música Lights Up. O ex-One Direction pegou todo mundo de surpresa ao entregar uma produção para lá de bem feita com direito a muito jogo de cores, bem no famoso Coming Out Day (Dia de Sair do Armário, em tradução livre). Será que tem algo a ver?

E a Camila Cabello que entregou mais uma música? Dessa vez, a cantora lançou Liar, do seu álbum Romance!

Tem lançamento brasileiro aqui também! Felipe Araújo lançou o hit super animado Hoje eu Beberei, com direito à clipe e tudo! O vídeo foi gravado para o DVD Ao Vivo Na Praia em um show de Brasília do cantor, e mostra o cenário incrível do seu palco e a plateia entrando no clima da música!

Já Luan Santana liberou o clipe de Água com Açúcar e ele já é um dos vídeos em alta do YouTube! No videoclipe, parte do DVD dele VIVA, o cantor começa deitado no palco e depois pula muito em meio a fogos e pirotecnia!