Dia das Crianças: Livraria Saraiva promove contação de histórias gratuitas

11/10/2019 | 15:02



A Livraria Saraiva promove neste sábado, 12, e domingo, 13, uma ação especial para comemorar o Dia das Crianças. A programação "Hora da Criança" terá contação de histórias gratuitas em diversas lojas da capital e grande São Paulo. Além disso, os pequeninos poderão participar de oficinas de quebra-cabeça e conferir a visita do Bob Esponja e a Caixa da Barbie em tamanho aumentado para fãs.

As atividades, que acontecem no espaço kids das unidades, têm como objetivo reforçar a importância do contato com os livros na primeira infância, visando estimular na criança o gosto pela leitura. Nas contações de histórias, a criançada vai poder conhecer o personagem Dum-Dum, o tambor. A ação feita em parceria com a Melhoramentos, vai estimular a criatividade e curiosidade das crianças com ilustrações divertidas sobre o tamborzinho no sábado.

Já no domingo, às 16h, acontecem as narrativas dos livros do Ziraldo: O Mistério da Tuba, na loja do Shopping Paulista, e João, O Violão Apaixonado, na loja Saraiva do Shopping Santa Cruz.

Outro destaque é a oficina Mãos à Arte!, que utiliza um livro para montagem de um quebra-cabeça de palitos com o formato das mãos das crianças. A atividade acontece em dois horários, no sábado: às 14h e às 16h.

O personagem Bob Esponja também será uma das atrações da loja Shopping Plaza Sul, a partir das 15h. Os fãs da Barbie poderão se divertir com uma caixa em tamanho aumentado da boneca e acessórios da personagem. Todas as atividades acontecem gratuitamente nas lojas da Saraiva.