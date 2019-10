Luz e sombra

Miriam Gimenes



12/10/2019 | 07:42



Todo indivíduo faz parte de algo maior, seja ele sociedade, planeta, universo. De forma a mostrar esta disparidade de tamanhos, reais e imaginários, o artista plástico Leonardo Ponce montou a exposição Cidades Ainda Orbitam Sóis, em cartaz até novembro na Casa do Olhar Luiz Sacilotto, em Santo André.

“O nome da mostra parece não fazer muito sentido se lido em forma de frase, mas se colocarmos uma palavra embaixo da outra, as iniciais formam a palavra ‘caos’. Mostro é que onde a gente vive é o caos. O fato de orbitar o Sol é como se fosse uma esperança, com a ideia de que o tempo que a gente vive não é absoluto, não estamos aprisionados, ele orbita”, explica o artista.

O entendimento fica mais claro quando se observa as cerca de 20 obras, disponibilizadas em dois ambientes da Casa do Olhar. Entre as técnicas escolhidas para desenvolver a sua arte contemporânea, que começaram a ser confeccionadas em abril, Ponce faz esculturas, instalações e desenhos.

Logo na entrada, o artista expõe esculturas que partem de pequenas imagens. Uma delas mostra o momento da prisão do ex-presidente Lula, e tudo que se desenrolou depois dela, por exemplo. A foto está ligada a um texto, grafado em um pedaço de mármore e ressaltado com grafite.

Na outra sala, a ideia de imagens está ainda mais explícita. “Gosto de criar também uma ideia arquitetônica, de que a imagem pode ser vista por diversos aspectos”, explica. Uma foto, por exemplo, colocada abaixo de uma escultura com luzes, se vista por outros ângulos, dá diferentes interpretações. Esta sala, dita por ele como ‘mais intimista’, mostra a leveza do cotidiano sob a ótica do artista. No dia 16, adianta, haverá apresentações gratuitas no local de músicos experimentais e bailarinos, que conversarão com as obras em questão.

Ponce nasceu em Quito, no Equador, em 1976, mas veio para o Brasil em 1985, e ficou em São Paulo. Esteve na Alemanha, de 1989 a 1991, e cursou Bacharelado em artes plásticas no IA-Unesp, de 1996 a 2001, ano em que começou a fazer exposições.



Cidades Ainda Orbitam Sóis – Exposição – Na Casa do Olhar Luiz Sacilotto – Rua Campos Sales, 414. Até 23 de novembro, de segunda a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h. Gratuito.