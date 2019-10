Eduardo Costa fala sobre pegar Antonia Fontenelle e ela critica: É feio, deselegante

11/10/2019 | 14:11



Eduardo Costa foi entrevistado em um programa do SBT e falou sobre o relacionamento que mantém com Antonia Fontenelle. Ao ser questionado, o músico confirmou que começou o affair com ele durante a gravação de um clipe seu. Depois disso, ambos não oficializaram um relacionamento, mas vez ou outra falam sobre o assunto e fazem declarações nas redes sociais.

Porém, Antonia não ficou nem um pouco feliz com essa entrevista de Eduardo. No programa, ele chegou a falar o seguinte:

- Rapaz, nós beijamos, hein? (...) A gente se pegou no clipe, depois do clipe a gente se pegou também.

O que ela não gostou também foi o fato de o apresentador da atração ter feito piada afirmando que queria estacionar o carro na garagem dela. Em seu Instagram, a youtuber publicou o vídeo que traz exatamente o trecho dessa entrevista de Eduardo e escreveu, junto, um textão.

Um amigo me mandou esse vídeo e me perguntou o que eu achava desse diálogo. Achei interessante e resolvi deixá-lo registrado aqui. Vamos lá: trata se de dois amigos muito queridos, engraçados, que me amam e a recíproca é verdadeira, também amo vocês. Ambos na casa dos 40 anos, bem sucedidos no profissional e o oposto no pessoal. Pro Eduardo eu já disse e vou repetir. É FEIO DIZER QUE JÁ DEU UNS PEGA NUMA MULHER, É DESELEGANTE e pro Danilo que me perguntou o que está acontecendo, eu lhe digo, comendador: ESSA VAGA NUNCA FOI SUA, É PRECISO TER CORAGEM PRA ESTACIONAR AQUI. AFINAL TRATA SE DE UM F-22 RAPTOR. Se vocês quiserem eu adoto os dois, mas vão ter que cumprir umas regrinhas básicas.

Eita!