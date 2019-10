Pabllo Vittar é eleita pela revista TIME uma das líderes da próxima geração

11/10/2019 | 14:11



Todos os anos, a revista TIME faz uma lista de artistas, ativistas e pessoas influentes que podem ser considerados líderes da nova geração. Este ano, o veículo já tinha citado nomes como Rosalía e Tessa Thompson - e na última quinta-feira, dia 10, acrescentou a brasileira Pabllo Vittar no seu especial. É muito poder, hein?

Como justificativa, a TIME alegou que Pabllo estabeleceu-se como alguém para ficar de olho em muitas frentes, integrando perfeitamente o pessoal ao cultural e político e usando sua plataforma como uma estrela musical para exigir igualdade para as comunidades LGBT no Brasil e além.

Em entrevista, a cantora ainda disse o seguinte:

- É muito legal ver a arte drag queen e a arte LGBTQ se popularizando e sendo apresentadas a pessoas que nem ouviram falar sobre o que é ser queer. Como artista, você tem o dever de se posicionar sobre as coisas e trazer com a sua popularidade as mensagens que realmente importam. Se falar me colocará em um lugar arriscado, vamos todos morrer tentando.

E aí, gostou? É o Brasil dominando mesmo o mundo, hein?

Iggy Azalea

Em entrevista à revista Veja, a rapper Iggy Azalea falou sobre a sua relação com Pabllo Vittar. A cantora contou que as duas farão uma parceria antes mesmo do que possamos imaginar.

- Pabllo é minha amiga. Eu amo a Pabllo. Nós duas conversamos o tempo todo por mensagens e temos trocado ideias sobre uma parceria há meses, mas ainda estamos em busca da música perfeita. Existe muita expectativa sobre essa colaboração, e queremos ter certeza de estar à altura do que os fãs esperam.

Ela ainda disse que pretende se encontrar com a drag na próxima ver que vier ao Brasil.

- Se Pabllo estiver no Brasil, com certeza. Sinto que já somos amigas, embora não nos conheçamos pessoalmente. Ela é a melhor pessoa para ter como companhia em passeios pelo Brasil. Adoraria vê-la no palco durante meu show, para fazer algo especial. Mas nunca se sabe, precisamos checar as agendas.

Por fim, afirmou que nunca teve uma amizade com Anitta.

- Na verdade, minha relação com Anitta sempre foi mais profissional. Mas é ótimo vê-la indo tão bem nos Estados Unidos, com cada vez mais parcerias no mercado americano.

Então tá, né?