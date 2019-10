Belo relembra período na prisão e agradece pela primeira vez apoio de Viviane Araújo: - Grato por esse momento que vivi com ela

11/10/2019 | 14:10



Belo marcou presença no programa Conversa com Bial, da Rede Globo, junto de sua esposa, Gracyanne Barbosa. Na entrevista, guiada por Pedro Bial, o cantor abriu o jogo sobre sua vida pessoal ao relembrar seu passado na prisão e, de quebra, o relacionamento com Viviane Araújo. Em 2003, ele foi preso por tráfico de drogas e, na época, a atriz foi muito presente.

- Sou muito grato por tudo que ela passou. Por tudo que ela fez para minha vida nesse momento que foi tão importante. Ela foi tão parceira, tão amiga. Esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão, liberação e tudo mais.

O cantor revela que não teve a oportunidade de agradecer à ex pela ajuda.

- Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse agradecimento. Estou aqui fazendo esse agradecimento porque a nossa vida segue de formas diferentes, mas com um capítulo lá atrás e eu sou muito grato por esse momento que eu vivi com ela. Com respeito e um carinho muito grande.

No programa, que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 11, Belo ainda cantou seus grandes sucessos.