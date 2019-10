Latam transforma Boeing 777 em personagem da franquia Star Wars

Leo Alves



11/10/2019 | 14:18

Latam e Disney fizeram uma parceria para divulgar a nova área de Star Wars no Disney’s Hollywood Studios, em Orlando (Flórida). A companhia aérea se inspirou no visual dos Stormtroopers, personagens da franquia de filmes, para elaborar uma pintura especial em um Boeing 777-32WER.

Boeing 777 Stormtrooper

A aeronave, que utiliza o prefixo PT-MUA, tem capacidade para 410 passageiros e fará voos para Orlando, Miami, Madrid, Frankfurt, Paris e Londres. Além da pintura, o avião recebeu um novo interior com classes econômicas e executivas renovadas.

Pinturas exóticas

Essa não é a primeira vez que uma companhia aérea faz uma pintura comemorativa em um avião. Não é raro ver um modelo com um desenho diferente do habitual, mas às vezes alguns são bem exóticos. Na galeria, veja como ficou o triple seven da Latam e relembre outros casos.