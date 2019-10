Ford mostra carros do futuro com experiência de realidade virtual

Da Redação



11/10/2019 | 14:18

A Ford se uniu à startup de tecnologia Holoride e à Universal Pictures para criar uma experiência de realidade virtual que mostra como será o entretenimento dos carros do futuro. Numa área especial da Universal Studios em Los Angeles, EUA, o público poderá embarcar no novo Ford Explorer 2020 e, usando óculos de realidade virtual, fazer uma viagem de aventura ao lado da Noiva de Frankenstein repaginada.

Carros do futuro com experiência de realidade virtual

No caminho repleto de monstros e obstáculos os passageiros vão viver uma experiência imersiva, complementada por efeitos sonoros e visuais que se adaptam aos movimentos do carro.

A startup alemã Holoride, fundada em 2018, criou uma categoria de mídia, chamado de “conteúdo elástico”, que conecta a realidade estendida (XR) com dados em tempo real de aceleração, direção e frenagem do veículo e da rota de navegação.

Para Brett Wheatley, vice-presidente de Marketing e Crescimento da Mobilidade da Ford, a tecnologia de veículos conectados pode revolucionar a experiência de viagem. “Essa parceria nos permite mostrar o futuro do veículo conectado e pesquisar o que os clientes querem ou não em termos de experiências imersivas de entretenimento a bordo”, diz.

A parceria entre as empresas está sendo comemorada pelos organizadores. “Temos uma vasta experiência no desenvolvimento de conteúdo premiado de realidade aumentada e virtual e estamos entusiasmados em ver que as viagens diárias começam a se tornar uma nova plataforma de conteúdo”, completa Greg Reed, vice-presidente de Parcerias de Tecnologia da Universal Pictures. A experiência de realidade virtual será oferecida gratuitamente ao público de 14 de outubro a 9 de novembro.

25 carros para comprar com o preço dos novos iPhones

Foto: Divulgação Chevrolet Astra 2.0 1995 - R$ 8.400 Foto: Divulgação Chevrolet Astra 2.0 1995 - R$ 8.400 Foto: Divulgação Chevrolet Corsa 1.4 2p 1994/1995 - R$ 8.490 Foto: Divulgação Chevrolet Corsa 1.4 2p 1994/1995 - R$ 8.490 Foto: Divulgação Chevrolet Kadett 1.8 SL 1993 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Chevrolet Kadett 1.8 SL 1993 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Chevrolet Monza 2.0 GL 1993/1994 - R$ 7 mil Foto: Divulgação Chevrolet Monza 2.0 GL 1993/1994 - R$ 7 mil Foto: Divulgação Chevrolet Vectra 2.0 GLS 1995 - R$ 8.800 Foto: Divulgação Chevrolet Vectra 2.0 GLS 1995 - R$ 8.800 Foto: Divulgação Citroën Xsara GLX 1.6 2001 - R$ 8.900 Foto: Divulgação Citroën Xsara GLX 1.6 2001 - R$ 8.900 Foto: Divulgação Ford Del Rey GL 1.6 1984/1985 - R$ 8.900 Foto: Divulgação Ford Escort 1.8 GL 1998/1999 - R$ 6.800 Foto: Divulgação Ford Escort 1.8 GL 1998/1999 - R$ 6.800 Foto: Divulgação Ford Escort SW 1.8 GL 1997/1998 - R$ 7.900 Foto: Divulgação Ford Escort SW 1.8 GL 1997/1998 - R$ 7.900 Foto: Divulgação Ford Fiesta 1.0 GL 2000 - R$ 7.500 Foto: Divulgação Ford Fiesta 1.0 GL 2000 - R$ 7.500 Foto: Divulgação Ford Mondeo 2.0 CLX 1997 - R$ 6 mil Foto: Divulgação Ford Mondeo 2.0 CLX 1997 - R$ 6 mil Foto: Divulgação Gurgel BR-800 1991 - R$ 9 mil Foto: Divulgação Gurgel BR-800 1991 - R$ 9 mil Foto: Divulgação Honda Civic 1.6 EX 2000 - R$ 6 mil Foto: Divulgação Honda Civic 1.6 EX 2000 - R$ 6 mil Foto: Divulgação Lada Laika Sedan 1.5 1992 - R$ 7 mil Foto: Divulgação Lada Laika Sedan 1.5 1992 - R$ 7 mil Foto: Divulgação Mercedes-Benz Classe A 160 Elegance 2003 - R$ 8.990 Foto: Divulgação Mercedes-Benz Classe A 160 Elegance 2003 - R$ 8.990 Foto: Divulgação Nissan Maxima 3.0 V6 1997 - R$ 8.490 Foto: Divulgação Nissan Maxima 3.0 V6 1997 - R$ 8.490 Foto: Divulgação Peugeot 206 1.0 Selection 2002/2003 - R$ 7.900 Foto: Divulgação Peugeot 206 1.0 Selection 2002/2003 - R$ 7.900 Foto: Divulgação Peugeot 306 1.8 Rallye 1999 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Peugeot 306 1.8 Rallye 1999 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Peugeot 306 Break 1.8 Passion 1999/2000 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Peugeot 306 Break 1.8 Passion 1999/2000 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Peugeot 405 2.0 Sedan 1997/1998 - R$ 8.900 Foto: Divulgação Peugeot 405 2.0 Sedan 1997/1998 - R$ 8.900 Foto: Divulgação Renault Mégane 1.6 RXE 2001 - R$ 8.990 Foto: Divulgação Renault Mégane 1.6 RXE 2001 - R$ 8.990 Foto: Divulgação Renault Scénic 1.6 RT 2001 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Renault Scénic 1.6 RT 2001 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Subaru Outback 2.5 4x4 1998 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Subaru Outback 2.5 4x4 1998 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Volkswagen Fusca 1300 1978 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Volkswagen Fusca 1300 1978 - R$ 9.500 Foto: Divulgação Volkswagen Golf 1.8 MI 1995 - R$ 7 mil Foto: Divulgação Volkswagen Golf 1.8 MI 1995 - R$ 7 mil